HU acumula lixo hospitalar de forma irregular e é autuado

A redação de O Timoneiro teve acesso a imagens que mostram armazenamento irregular de lixo hospitalar nas dependências do Hospital Universitário (HU). O caso chegou até fiscais da prefeitura, que determinaram o imediato recolhimento do lixo, no dia 27 de janeiro. As fotos e vídeos mostram pilhas de sacolas com símbolos alertando conteúdo tóxico.

O Gamp, atual empresa que gerencia o HU, informa que as imagens apresentadas são antigas e foram feitas no período de transição, onde a empresa antecessora prestava o serviço. Segundo eles, por motivos contratuais, a nova empresa, responsável pela coleta, começou a operar no último dia 21 de janeiro. O grupo ainda afirma que o serviço já está normalizado e que o “processo de gerenciamento de resíduos hospitalares segue os protocolos de segurança e controle dos órgãos oficiais.”

O que diz a prefeitura

Consultada, a Secretaria de Saúde afirma que teve conhecimento do fato e, na manhã de terça, 27 de janeiro, deslocou uma equipe de fiscalização ao local. Como havia riscos de contaminação, foi emitido um Auto de Infração Sanitária, solicitando o imediato recolhimento e devida destinação dos resíduos,”aguardamos a confirmação mas a informação é de que de imediato 80% foi retirado. A fiscalização irá retornar para garantir que o recolhimento e destinação foram realizados”. Ainda, segundo a prefeitura, a nova vistoria será realizada nesta quarta-feira, 8, quando todos os resíduos deverão ser recolhidos do local.