HU armazena lixo hospitalar de forma irregular e é notificado duas vezes

A redação de O Timoneiro teve acesso a imagens que mostram armazenamento irregular de lixo hospitalar nas dependências do Hospital Universitário (HU). O caso chegou até fiscais da prefeitura, que autuaram a instituição e determinaram o imediato recolhimento do lixo, no dia 27 de janeiro. A fiscalização verificou que nem todo o lixo foi retirado na ocasião e uma nova autuação ocorreu na terça, 7 de fevereiro. Na tarde de quinta-feira, 9, a reportagem de O Timoneiro recebeu novas imagens do HU, com mais resíduos armazenados de forma irregular. As fotos mostram pilhas de sacolas com símbolos alertando conteúdo tóxico.

Com relação á primeira ocorrência, do dia 27 de janeiro, o Gamp, atual empresa que gerencia o HU, informou que as imagens apresentadas eram antigas e que foram feitas no período de transição, onde a empresa antecessora prestava o serviço. Segundo eles, por motivos contratuais, a nova empresa, responsável pela coleta, começou a operar no dia 21 de janeiro. Ainda, na ocasião, o grupo afirmou que o serviço já estava normalizado e que o “processo de gerenciamento de resíduos hospitalares segue os protocolos de segurança e controle dos órgãos oficiais.” Após a segunda autuação, o Gamp promete que a situação será regularizada até sexta-feira, 10.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura afirma que: “O armazenamento e destinação do lixo contaminado são de inteira responsabilidade do GAMP, como já foi dito em reportagem, assim que obtivemos conhecimento da situação deslocamos um equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária para constatar o fato. Foi emitido um Auto de Infração Sanitária no dia 27 de janeiro, solicitando o imediato recolhimento e devida destinação dos resíduos. Como a situação permaneceu, foi lavrado o segundo Auto de Infração neste dia 7. Informamos que cada Infração Sanitária gera um Processo Administrativo Sanitário, e nele é julgada a penalidade a ser imposta ao infrator. Esse agravante duplica a penalidade no segundo Auto de infração.”

O que diz o Gamp

O gestor do Gamp em Canoas, Rafael Lima, informou que na noite de quinta-feira, 8, a nova empresa de coleta de lixo estava iniciando a organização para retirar os resíduos do local. “A empresa promete que até sexta, 10, a situação será regularizada”, afirma o Rafael.