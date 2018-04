HU inaugura ambulatório de Flebologia para pacientes do SUS

O Hospital Universitário de Canoas passa a oferecer um ambulatório de Flebologia aos pacientes que necessitam de atendimento para problemas das veias, varizes e feridas nas pernas. A inauguração será na próxima quinta-feira, 5 de abril, às 14 horas, no Centro Cirúrgico Ambulatorial do HU, localizado no andar térreo.

O evento contará com a presença do prefeito Luiz Carlos Busato e da secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenwald. O HU é o primeiro hospital do município a ofertar um serviço deste porte.

Dr. Giolo explica que o procedimento é ambulatorial, sem a necessidade de o paciente permanecer internado no HU. “Até há algum tempo, as pessoas precisavam ficar internadas, pois as cirurgias eram muito mais invasivas e havia a indicação de repouso. Com a evolução do tratamento, é tudo muito mais rápido. Com isso, nosso objetivo é zerar fila de espera para varizes no município”, diz.