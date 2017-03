HU realiza mutirão de cirurgias de varizes

Neste sábado, 18 de março, a partir das 7h30min, no Hospital Universitário, o Gamp e a Secretaria de Saúde de Canoas realizam mutirão para reduzir a demanda em cirurgia de varizes. Serão atendidos 160 pacientes, todos já com indicação de cirurgia. Em um primeiro momento, ocorrerá uma triagem para cirurgias de varizes, que começarão a ser realizadas no sábado, 25. Até o início de abril será realizado mutirão em ginecologia e saúde da mulher.

Os que realizaram exames há menos de seis meses, já terão agendadas as datas para realizar o procedimento; os demais, já realizam os exames pré-operatórios. Serão feitas 16 cirurgias a cada sábado, e a previsão é zerar a espera para cirurgia de varizes em dez semanas, ou seja, dois meses e meio.

Até o início de abril, o mesmo processo será feito para reduzir a demanda em procedimentos ginecológicos de baixa complexidade. Em um primeiro momento, 160 mulheres serão atendidas, reduzindo em mais de 50% o déficit de procedimentos nesta especialidade.