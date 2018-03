HU recebe certificado da Secretaria Estadual de Saúde

O trabalho de acolhimento às mulheres desenvolvido pelo Hospital Universitário de Canoas (HU), administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp), será certificado pela Secretaria Estadual da Saúde por serviços de referência para atenção integral às pessoas em situação de violência sexual. A cerimônia ocorrerá na quarta-feira, 28, às 8h30min, no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, durante o seminário “Construindo Redes de Atenção à Saúde das pessoas em situação de Violência Sexual”.

Segundo a enfermeira Adriane Boff, chefe de enfermagem do Serviço da Saúde da Mulher, o HU sempre se destacou no serviço de acolhimento de mulheres, adolescentes, crianças e idosas em situação de violência. “Nós acolhemos esta paciente e realizamos todos os cuidados, exames e diagnósticos necessários para este primeiro atendimento, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Buscamos dar esse apoio e suporte na acolhida para as vítimas de acordo com cada situação”, comenta Adriane.

O hospital também é referência para, quando for possível e após avaliação médica, realizar o abortamento legal. As coletas de vestígios, DNA e encaminhamento de corpo de delito são realizadas fora da instituição. Para assegurar o tratamento dessas vítimas, não é exigido boletim de ocorrência.