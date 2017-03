Identificação com a luta das educadoras canoenses

O Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan) tem uma engajada representante em sua estrutura. Simone Riett Goulart, secretária geral da categoria, nascida em Canoas, em 1967, conversou com O Timoneiro sobre sua história, trabalho, e identificação com as lutas por direitos da mulher.

Identificada com a cidade, Simone estudou em diversas escolas do município. Farroupilha, Ícaro, André Poente e Auxiliadora estão na história de Simone. No ensino superior, estudou no La Salle. Ela conta que, ainda jovem, tinha dúvidas sobre a carreia que escolheria. Optando pelo magistério, logo começou a se identificar com a profissão, “conforme os anos foram passando, foi aumentando o meu gosto pelo trabalho praticado”, conta Simone. Servidora municipal desde 1993, a professora trabalhou em escolas dos bairros Mathias Velho, Guajuviras e Mato Grande. Durante esse tempo, também colaborou com diversos projetos na área de educação.

Indagada sobre o atual momento da educação, Simone não vê um cenário tão positivo: “Infelizmente a educação não está na melhor forma. Existem muitas coisas para melhorar.” Segundo ela, alguns problemas vêm passando de décadas em décadas sem solução. A professora avalia que a educação teria melhores resultados se contasse com maiores investimentos.

Sinprocan

Simone também relata por que escolheu representar seus colegas dentro do sindicato: “Vim representar nossos colegas para que tenhamos melhores condições de trabalho, garantia de direitos e avanços na área.” De acordo com ela, o sindicato trabalha para que as melhorias ocorram.

Dia da Mulher

“Nossa categoria é formada por 95% de mulheres. É uma categoria feminina”, destaca Simone. A secretária geral do Sinprocan relata que em sua atuação também busca os direitos da mulher. Ela ainda afirma que as mulheres devem lutar para ter seus direitos reconhecidos: “sempre há alguma conquista nova, sempre podemos avançar”.