Igreja do Evangelho Quadrangular completa 49 anos na cidade

Nesta semana a mais antiga Igreja do Evangelho Quadrangular de Canoas completa 49 anos e passa a funcionar em seu novo endereço. Depois que quase cinco décadas na Rua Humaitá, a igreja passa a funcionar em uma nova e ampla sede, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 102. Há um ano como responsável pelo templo, o pastor Neydson Nery Souza recebeu a equipe do jornal Timoneiro e falou sobre a comemoração que ocorre durante todo o fim de semana, nos dias 7 e 8, e também sobre a responsabilidade de coordenar este período de transição.

“Tem muitas famílias que estão nesta igreja há 49 anos. Faz quase 50 anos que elas frequentam a igreja na Humaitá. Mais do que isso, muitas delas participaram da construção e até da limpeza daquele terreno. Então eu preciso cuidar do acolhimento destas pessoas e da conscientização de que esta nova igreja é uma conquista delas e que vai ser melhor para todos nós. É um espaço maior, mais confortável e mais bonito, que só foi possível graças a cada um deles. É uma prova do crescimento da nossa igreja”, explicou o pastor.

Neydson explicou ainda que embora as festividades do final de semana marquem o início das atividades no novo endereço, ainda será realizada, em breve, uma inauguração oficial, que contará com a presença do presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. A festa do próximo fim de semana contará com fiéis de toda a região, para que a nova sede seja apresentada à comunidade.

O pastor Neydson está em Canoas há um ano, mas sua trajetória com a igreja quadrangular começou há 26 anos. Nascido em Rondonópolis, no Mato Grosso, ele começou sua trajetória como pastor em sua cidade, mas logo passou a viajar durante a semana, pregando em todos os estados brasileiros. Veio para o Rio Grande do Sul para pregar nos 50 anos de uma igreja em Uruguaiana, em 2017. No entanto, ao chegar em Porto Alegre, ficou decidido que ele iria cuidar da igreja de Canoas.