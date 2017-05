Igreja Sagrado Coração de Jesus promove Chá do Apostolado da Oração

Cerca de 300 pessoas tomaram o salão de festas da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Harmonia, para celebrar o Chá do Apostolado da Oração. Realizado duas vezes ao ano, em maio e em setembro, o evento tem a finalidade de reunir a comunidade frequentadora da paróquia e arrecadar fundos para a manutenção operacional.

Convidada pelo pároco Wilson Dallagnol, a vice-prefeita de Canoas, Gisele Uequed, compareceu ao evento e colocou a Prefeitura à disposição da comunidade. “Temos o objetivo de atuar ao lado da comunidade, conhecendo de perto as necessidades de cada canto da cidade para poder atendê-las da melhor forma. Podem contar conosco”, afirmou Gisele.

Segundo Dallagnol, o tradicional chá de maio também é uma oportunidade de homenagear as mães que fazem parte da comunidade religiosa. “Temos um envolvimento profícuo com os moradores da região e queremos ajudar ainda mais no desenvolvimento dessa comunidade”, disse o pároco. A igreja Sagrado Coração de Jesus fica na Rua Marechal Mallet, 54, no bairro Harmonia.

Visita

Dando continuidade à procura de novos parceiros para o Projeto Social da Rede de Comunidades Sagrado Coração de Jesus, o Frei Wilson Dallagnol e Joni Schröder visitaram a vice-prefeita Gisele Uequed em seu gabinete. O Timoneiro já noticiou a campanha promovida pela entidade para angariar recursos com o objetivo de reformar o Centro das Comunidades.