II Workshop de empregabilidade da pessoa com deficiência

Com o objetivo de promover a discussão sobre o processo de seleção e contratação de pessoas com deficiência, o II Workshop de empregabilidade reuniu mais de 130 pessoas na tarde desta quinta-feira, 14, na Associação Pestalozzi, em Canoas. Além da palestra “Os desafios da empregabilidade da pessoa com deficiência: critérios de seleção e inclusão no ambiente de trabalho”, ministrado pela auditora fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, Ana Maria Machado da Costa, o evento ainda promoveu o cadastramento de currículos para ocupação de vagas disponibilizadas pelas 22 empresas participantes. O II Workshop teve como tema “Desafios da seleção e contratação”.