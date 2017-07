Inaugura em Canoas, primeira loja exclusiva Piccadilly no Estado

Monique Mendes

Ocorreu nesta quarta-feira, 28, o lançamento da primeira loja exclusiva da Piccadilly no Rio Grande do Sul. Com espaço amplo e moderno, a loja é a concretização de mais um projeto da família Zarruq, que já é conhecida no comércio Canoense com a rede Sibrama. A inauguração foi marcada com coquetel para amigos, parceiros e familiares.

Para o proprietário da empresa, Adnan Zarruq, “este lugar é um sonho sendo realizado, como um filho que a gente almeja e ele nasce”. A marca já é vendida no comércio canoense por lojas multimarcas, como a Sibrama Calçados, também do empresário. Mas, segundo Zarruq, a loja exclusiva oferece vantagens aos clientes, pois a cada estação a marca lança no mercado em torno de 400 modelos, e o comércio de multimarcas não absorve tudo que eles criam. Já na loja exclusiva, a gama é maior. Para ter essa parceria ele precisa oferecer aos clientes 50% dos produtos desenvolvidos pela marca. “Nesta loja iremos oferecer 250 modelos diferentes da Piccadilly – essa variedade é a vantagem”, comenta Zarruq.

Como surgiu a parceria?

A Piccadilly iniciou um trabalho de expansão diferenciado. O processo de vendas que acontecia por meio da distribuição de seus produtos em empresas multimarcas e vendas online, agora conta com 16 lojas exclusivas da marca espalhadas pelo Brasil e o mundo. Segundo a gerente de expansão, Andreia Giacomelli, a parceria normalmente acontece com os clientes de “tempo de casa” da indústria que atendem os requisitos necessários para liberação da licença.

“A família Zarruq é nossa parceira há anos e nos orgulha com esse novo espaço”, comenta Giacomelli.Ainda salienta que “a loja é diferenciada, tem condições favoráveis, estacionamento próximo, calçadas tranquilas para as pessoas aproveitarem os momentos de compra”.

Antes de fechar uma parceria exclusiva com a Piccadilly, um estudo é desenvolvido pela empresa para avaliar o potencial da cidade onde a loja será inserida. Entre os requisitos estão os dados da cidade, uma avaliação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), número de habitantes, entre outros.

Sobre a loja Piccadilly em Canoas

Com 250 modelos que atendem a todos os estilos e gostos, a loja Piccadilly abriu as portas para o público geral desde o dia 29.

A equipe está preparada para atender os clientes e não esconde a satisfação em fazer parte desta nova história. A gerente, Sabrina da Silva Alves, comenta que já era consumidora da Piccadilly por causa do conforto reconhecido mundialmente. “ Os produtos da Piccadilly além de atenderem as exigências da moda, têm a preocupação com o conforto e possuem um design inovador”, diz Alves.

A loja está localizada na Rua Fioravante Milanez, número 58, loja 03, no Centro de Canoas. Atende de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min, sem fechar ao meio dia.