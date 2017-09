Inaugurada Casa de Bombas 8 no Mathias Velho

A Casa de Bombas 8 (CB8), no bairro Mathias Velho, foi inaugurada na segunda-feira, 25. A cerimônia de entrega contou com a participação do prefeito em exercício, vereador Juares Hoy e demais autoridades do município. A CB8, obra mais esperada da região Noroeste, já está em plena condição de funcionamento e será capaz de escoar a água da chuva de maneira mais rápida diminuindo, assim, o risco de alagamento na região, problema enfrentado há anos por moradores. Quando ativados, conjuntamente, os quatro motores da nova unidade têm capacidade para o escoamento de 10 mil litros por segundo, aumentando em 57% a vazão.

Desde o início de 2017, foram colocadas em prática diversas obras de manutenção dos sistemas de macro e microdrenagem, além da criação de novas alternativas para evitar enchentes em Canoas. Dentre as ações estão: implantação do desvio da galeria da Vala do Leão para a Casa de Bombas 8; implantação de nova canalização da Rua Dom João Becker e também na Av. Victor Barreto; mais de 16 km de rede de micro hidrojateado; limpeza de mais de 16.000 bocas de lobo, além da implantação de novas bocas de lobo e poços de visita. Além disso, a limpeza de 100% da vala externa da Curitiba, trabalho que durou nove meses. Essa vala é responsável pelo escoamento de todas as águas pluviais do bairro Mathias Velho, parte do bairro Igara, São José, São Luiz e também da BR-386. No início dos trabalhos, em janeiro, o dique possuía 0,6 metros de profundidade, quando deveria ter 2,4 metros. Esta redução aconteceu por conta da obstrução formada no local ao longo de anos sem dragagem. A limpeza completa foi realizada sob a fiscalização e supervisão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e contou com o apoio de, em média, 25 caminhões truck, três dragas e quatro escavadeiras hidráulicas.

Além da região do bairro Mathias Velho, outras regiões estão recebendo obras para enfrentar os alagamentos.