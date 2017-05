Inclusão: Acadef realiza campanha para ampliação de prédio

A Associação Canoense de Deficientes Físicos (Acadef), que completou 33 anos no último dia 20 de maio, pede ajuda à comunidade canoense para ampliar seus canais de ajuda às pessoas com deficiências (PCDs). A entidade lançou campanha de arrecadação de recursos para a construção de um anexo que terá novas salas de fisioterapia e ampliação da oficina ortopédica com tecnologia de ponta.

Demanda

A Acadef ressalta que tal ampliação se faz necessária devido ao crescimento contínuo da demanda de atendimento. “São inúmeras pessoas amputadas, lesionadas que necessitam de equipamentos de ponta, de atendimento de qualidade.”De acordo com a associação, o objetivo é fazer com que mais pessoas possam buscar uma vida melhor.

Parceiros

A comunidade pode ajudar e se tornar um “Parceiro da Obra”. De acordo com a Acadef, são 3 andares novos, totalizando 1000 m² acessíveis a pessoas com deficiência, compreendendo: recepção, elevador, salas de atendimento clínico, climatização quente e frio, banheiros e oficina ortopédica.

Doações

Para doar quantias em dinheiro, é necessário realizar depósito bancário, via boleto, no Pagseguro ou diretamente na sede da Acadef. A conta da Acadef é: Banco do Brasil, agência: 0479-0, conta: 5.200-0.

Já para as doações de materiais de construção, podem ser entregues os seguintes itens: cimento, areia regular, cal hidratado, brita modelo “0”, tijolos (consulte modelo), tintas (consulte tipo e cor), cerâmicas (consulte modelos), cimento cola, materiais elétricos (consulte), ferros (consulte), madeiras, pregos, arames (consulte), material hidráulico (consulte). Para mais informações, entre em contato com a Acadef, pelos números: (51) 3466.9621 e 3466.9723.