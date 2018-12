Inclusão e acessibilidade são temas de seminário

A promoção de um espaço de reflexão para a inclusão e a acessibilidade foi o principal objetivo do IV Seminário de Inclusão e Acessibilidade de Canoas, que aconteceu na segunda-feira, 3, no auditório do Sesc Canoas. O evento teve como bases a análise da aplicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) e as políticas públicas do município.

O seminário é alusivo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e ao Dia da Acessibilidade, comemorados nos dias 3 e 5 de dezembro, respectivamente. A atividade faz parte da programação do Calendário Cultural Inclusivo e tem como tema: Desafios de Uma Sociedade Inclusiva.

O Seminário é uma iniciativa da Diretoria da Pessoa com Deficiência, vinculada a SMDHPS, em parceria com o Sesc Canoas e com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comdip). Ainda estiveram presentes no evento o secretário adjunto da SMDHPS, Rubielson Medeiros; a presidente do Comdip, Kelly Oliveira; a representante do Sesc Canoas, Simone Constante; além de outras lideranças municipais e a comunidade.