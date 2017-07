A Infância do Brasil tem lançamento confirmado na ComicCON RS

O quadrinista paranaense José Aguiar é o mais novo convidado confirmado na ComicCON RS. Durante o evento, que ocorre na Ulbra nos dias 5 e 6 de agosto, Aguiar autografa sua nova HQ, A Infância do Brasil, lançada pela AVEC Editora. A publicação compila os seis capítulos lançados anteriormente em formato digital. Na obra, o autor apresenta seu olhar sobre a História do Brasil não pela perspectiva dos grandes eventos, mas pela das pessoas comuns, pelo viés da infância. Aqui, ela é retratada através de momentos pontuais na vida de crianças brasileiras durante os mais de quinhentos anos, desde o início da colonização de nosso país aos dias atuais.

Antes mesmo do evento, A Infância do Brasil também pode ser adquirida através do site da AVEC Editora (http://www.avecstore.com.br/) e nas principais redes de livrarias.

Diferentes infâncias

A HQ criada, roteirizada e ilustrada por Aguiar, e que conta com cores de Joel de Souza, propõe uma viagem reflexiva sobre a história de um país ainda em processo de amadurecimento. Mas não se trata de um olhar sobre datas ou personagens históricos, mas de uma perspectiva humana. Cada capítulo aborda as relações das pessoas comuns e a forma como elas se relacionavam com suas crianças dentro dos momentos históricos por elas vividos. Partindo do século XVI, a cada capítulo, o autor retrata uma época diferente da construção de seu país. Sempre enfocando uma visão diferente de infância, para nos confrontar com o fato de que nem sempre ser criança era como nós entendemos hoje em dia.

Embasamento histórico

Mesmo sendo uma obra de ficção, para a construção de roteiros historicamente corretos, Aguiar contou com a consultoria da historiadora Claudia Moreira, doutoranda pela Universidade Federal do Paraná.

A edição da AVEC Editora ainda conta com prefácio da historiadora Mary del Priore e textos finais sobre o contexto histórico de cada capítulo.