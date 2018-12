Inicia nesta terça-feira, 11, o sorteio público de vagas para a Educação Infantil

Nesta terça-feira, 11, às 9h, a Prefeitura de Canoas começa o sorteio público para compor a ordem de classificação para o chamamento de vagas da Educação Infantil. O processo ocorre na sede da Prefeitura (Quinze de Janeiro, 11) e será transmitido ao vivo pelo site oficial da administração municipal. Na capa do site, haverá um link direcionado para a transmissão. Na terça, 11, e na quarta-feira, 12, ocorre o sorteio de vagas para a creche (crianças de 0 a 3 anos e 11 meses). Na quinta-feira, 13, será o dia do processo da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos e 11 meses).

Irão concorrer no sorteio somente as crianças que realizaram a inscrição durante o período designado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), o que ocorreu entre os dias 21 e 28 de novembro.

Importante lembrar que a inscrição para o sorteio não garante, automaticamente, o acesso à Educação Infantil. O sorteio irá definir uma ordem de classificação separada por quadrante. Com base nesta lista, que será publicada no Diário Oficial no dia 3 de janeiro, a SME começará a chamar os pais e responsáveis para efetivar a matrícula. Os chamamentos começam a ocorrer a partir do dia 9 de janeiro.

O processo segue as normas da legislação federal, que impede a adoção de critérios como renda ou ocupação dos pais como determinantes para a escolha dos sorteados.

A lista contendo as inscrições homologadas foi divulgada na última quarta-feira, 5, no Diário Oficial do Município, nos murais das Subprefeituras, na Central de Vagas da SME, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Canoas.