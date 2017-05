Iniciada limpeza da Vala da Rio Branco

A secretaria Municipal de Obras (SMO), sob comando do secretário Adalberto Schen, iniciou no último sábado, 29, a limpeza da Vala da Rio Branco. Com a utilização de uma escavadeira hidráulica, está sendo feito o desassoreamento e a retirada de lixo depositado irregularmente no local. A vala inicia na Rua Irineu de Carvalho Braga e vai até o dique da Rio Branco, em uma extensão de aproximadamente três quilômetros. Ela está localizada entre as Casas de Bombas nº 3 e nº 4.

O secretário adjunto de Obras, Robson Borges, destacou que uma das principais causas dos alagamentos em Canoas é justamente a falta de limpeza e de manutenção das valas da cidade. “Essa vala não era limpa com certeza há mais de 15 anos. Além de lodo e vegetação, encontramos muito lixo, até mesmo um sofá foi retirado. A limpeza desse ponto é uma das nossas prioridades. Precisamos das valas desassoreadas para evitar os alagamentos quando chove”, explicou.

A expectativa da SMO é que os trabalhos de limpeza da Vala da Rio Branco sejam concluídos nos próximos dias.

Descarte irregular de lixo

As denúncias de descarte irregular de lixo podem ser feitas por meio da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), que fica na Rua Ipiranga, 120, ou pelo telefone 0800 510 1234.