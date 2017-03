Iniciadas as obras de revitalização do asfaltamento no bairro Harmonia

Equipes da Secretaria de Obras de Canoas deram início, na terça-feira, 28, à revitalização do asfalto na Rua Eça de Queiroz, no bairro Harmonia. A repavimentação, que começará a partir da República em direção à José Maia Filho, se estenderá por toda a via, totalizando 600 metros de recuperação e uma área de 5.400m². “Este trabalho é o começo do plano de recuperação da malha viária que estamos executando no município e essa rua foi priorizada por ser um dos pontos com o asfalto em piores condições e principalmente por abranger o trajeto de linhas de ônibus”, explica o secretário de Obras, Adalberto Schen.

Com um investimento de R$ 210 mil e conclusão prevista para até sexta-feira, 31, a restauração da via vai utilizar 650 toneladas de massa asfáltica produzidas na Usina da Prefeitura. “Entre os motivos de o pavimento estar tão desgastado estavam duas bocas de lobo com canos quebrados, e a água é um dos principais inimigos do asfalto”, revela. Após o conserto dos tubos e a recapagem, será feita a pintura da sinalização de trânsito, que poderá ocorrer no sábado (1).

Trânsito com bloqueios curtos

O trânsito, que em sua maior parte será parcialmente bloqueado, vai afetar o tráfego quadra por quadra, e não por toda a extensão da obra de uma só vez. Na medida em que o asfaltamento for executado, agentes de trânsito irão sinalizar imediatamente os desvios, que não passarão de 200 metros. “Sempre que possível iremos zelar pela mobilidade, evitando mudanças nas rotas e utilizando o bloqueio parcial”, garante Anderson Rosa.

Itinerários alterados

Durante a obra, as duas linhas de ônibus que passam pela Eça de Queiroz e são operadas pela Sogal (Sociedade de Ônibus Gaúcha Ltda) sofrerão mudanças no itinerário. Confira as alterações:

SENTIDO CENTRO X BAIRRO

Porto Belo : itinerário normal, Carlos Gomes, Irmão Florêncio, José Maia Filho, Saldanha da Gama, República, itinerário normal.

Vila Cerne : itinerário normal, José Maia Filho, Machado de Assis, Carlos Gomes, Saldanha da Gama, República, itinerário normal.

SENTIDO BAIRRO X CENTRO

Porto Belo: itinerário normal, República, Irmão Florêncio, Carlos Gomes, itinerário normal.

Vila Cerne : itinerário normal, República, Irmão Florêncio, José Maia Filho,itinerário normal.

Já quem utiliza o ônibus da Vicasa, a orientação é entrar em contato pelo telefone(51) 3462-3200.