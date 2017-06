Inscrições abertas para cursos de pós-graduação a distância no Senac Canoas

O Senac-RS abre inscrições para os cursos de pós-graduação a distância, em todo o território nacional. Em Canoas, são 29 opções de especialização a distância, incluindo os lançamentos Nutrição Clínica: do hospital ao home care, Educação Infantil, e Controladoria e Finanças, com início neste 2° semestre.

Os interessados podem se inscrever até 31 de julho em qualquer região do país. Há opções nas áreas de educação; gestão; meio ambiente; produção de alimentos; saúde; educação; administração; tecnologia da informação; e turismo. Para este semestre, há a oportunidade de parcelamento do valor total do curso de 18 para 22 parcelas.

A pós-graduação destina-se a candidatos que já possuam diploma em graduação. A seleção ocorrerá após o pagamento da taxa de inscrição (R$ 20) e a apresentação de documentação. Não é necessário fazer provas, caso os documentos sejam aprovados.

Informações e inscrições: www.ead.senac.br/posgraduacao