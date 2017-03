Insegurança: 34 escolas municipais foram arrombadas somente no segundo semestre de 2016

A Guarda Municipal registrou 34 arrombamentos a escolas municipais de Canoas no segundo semestre de 2016. Somente em dezembro, a escola Ceará, no bairro Mathias Velho, foi invadida em três ocasiões. Todas as ocorrências foram entre 23 e 4 horas da madrugada.

As escolas de Ensino Fundamental são as que mais sofrem com o vandalismo: 19 EMEFs tiveram arrombamentos nos últimos seis meses do ano passado. As escolas infantis tiveram 15 assaltos registrados. Metade dos arrombamentos ocorreram em escolas dos bairros Guajuviras e Mathias Velho.

Mais segurança nas escolas

Com a transferência dos guardas, as escolas Carlos Drummond de Andrade e Paulo Freire (ambas no Guajuviras), Ceará (Mathias Velho) e Governador Walter Peracchi Barcellos Peracchi (Olaria) agora contam com vigilância à noite, entre às 19 e 7 horas.

Escolas que receberam segurança:

EMEF Carlos Drummond de Andrade – Quadra X, nº 400 – Setor 5 – Guajuviras

EMEF Governador Walter Peracchi de Barcellos – Rua Alberto Rodrigues de Oliveira, nº 125 – Olaria

EMEF Ceará – Rua São Paulo, nº 465 – Mathias Velho

EMEF Paulo Freire – Rua Ernesto Che Guevara, nº 281 – Guajuviras