Instalação política de Canoas completa 77 anos no domingo

Em 27 de junho de 1939, foi decretada a emancipação de Canoas, e no 15° dia do primeiro mês do ano 1940 foi instalada e inaugurada a política da nova cidade, mostrando a consciência social que então já existia no sangue canoense. Neste dia, tomou posse como o primeiro prefeito da cidade, Edgar Braga da Fontoura. Portanto, no próximo domingo, 15, completa 77 anos a instalação política do município.

O historiador Antônio Jesus Pfeil recriou o dia da instalação política de Canoas, com ajuda de documentos e depoimentos. Em seu livro “Canoas: anatomia de uma cidade”, ele descreve este dia como festivo e marcante, pois coroou uma luta que vinha ganhando espaço há quase uma década. A cerimônia teve início às 10 horas, em frente ao prédio que abrigava o Cinema Central, na rua Guilherme Shell, quase na esquina com a praça da Bandeira. Canoas, antigamente, pertencia a Gravataí.

O livro “História de nossos Prefeitos – volume 1: Edgar Braga da Fontoura” complementa ao nos informar que o tempo estava “ruim”, mas que de qualquer forma, “considerável número de pessoas compareceu ao ato”. Autoridades da época de diversas partes da região estiveram presentes na cerimônia, como os prefeitos de São Leopoldo e de São Sebastião do Caí, párocos e coronéis, o secretário de Obras Públicas do governo do Estado e o professor Thiago Würth, que hoje dá nome a uma importante escola municipal.

O primeiro discurso de Edgar Braga da Fontoura como Prefeito, segundo uma publicação do jornal de Porto Alegre, Folha da Tarde, de 15 de janeiro de 1940, foi marcado por homenagens aos cidadãos que fizeram do sonho de emancipação uma realidade e também por suas promessas de trabalhar para tornar a cidade digna, tendo como prioridades iniciais a instrução pública e as estradas. Neste dia, o prefeito Braga da Fontoura igualmente anunciou que os serviços de eletricidade e de transportes seriam entregues a empresas particulares.

Antes da cidade

Canoas, que hoje é constituída apenas por zona urbana, segundo critérios do IBGE, teve como pioneiros grandes proprietários de terras. O primeiro deles foi o conquistador Francisco Pinto Bandeira, que recebeu da Coroa portuguesa, em 1740, uma área com três léguas de comprimento e uma de largura ao longo da margem direita do rio Gravataí. No local, foi instalada a sede da Fazenda do Gravataí – atualmente bairro Estância Velha. Em 1771, com a morte de Francisco, as terras passaram para o filho, Rafael Pinto Bandeira.

Com o falecimento destes, sua viúva, Josefa Eulália de Azevedo, a Brigadeira, divide a área entre os filhos. A partir daí, as terras são repartidas, dando origem a um povoado.

A área onde hoje está situada a cidade de Canoas começou a ser povoada em 1871, quando houve a inauguração do primeiro trecho da estrada de ferro que ligaria São Leopoldo a Porto Alegre. Canoas pertencia aos municípios de Gravataí e São Sebastião do Caí. Contam os registros históricos que o major Vicente Ferrer da Silva Freire, então proprietário da Fazenda Gravataí, aproveitou a Viação Férrea para transformar suas terras em uma estação de veraneio. Ponto de referência obrigatório, o local passou a ser designado Capão das Canoas.