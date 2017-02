Invasores do MQ4 concordam em sair do local até 17 de março

Após três horas de negociação, a Prefeitura de Canoas, a Caixa Econômica Federal e a comissão representativa dos ocupantes do conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) do Macroquarteirão 4 (MQ4), localizado no bairro Guajuviras, assinaram uma ação conciliatória. O fato ocorreu em audiência realizada nesta quinta-feira, 16, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscon), em Porto Alegre.

As partes definiram que os ocupantes das 146 casas que já estavam prontas para entrega aos contemplados deverão se retirar a partir do dia 13 de março. A saída das famílias será voluntária e ocorrerá até o dia 17, sendo liberadas 30 residências por dia.

Parque tecnológico

Um interdito proibitório foi cumprido na manhã de quarta-feira, 15, em uma área pública ao fim da Avenida Boqueirão, em Canoas. O terreno, que está sendo urbanizado para instalação do Parque Canoas de Inovação, foi invadido no fim da tarde dessa terça-feira, 14, por 30 famílias. Demarcada por cordões e sacolas plásticas, essa é a 16ª ocupação ocorrida em Canoas desde o dia 1º de janeiro. De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), presente na remoção dos ocupantes, foi constatado no local o corte e a queima de árvores nativas, protegidas por lei, como maricás, figueiras, pitangueiras, canelas-do-mato e jacarandás. Sendo o crime ambiental inafiançável, os maiores de 18 anos suspeitos de autoria das infrações poderão ser detidos.

Guajuviras

Na mesma terça-feira, 14, em que o parque tecnológico foi invadido, o Macroquarteirão 2, no bairro Guajuviras, foi liberado por uma reintegração de posse. O local estava invadido desde o dia 1° de janeiro. Na ocasião, 110 famílias foram retiradas.

Segundo a Prefeitura, o ato reintegratório teve início às 7h30min, quando as primeiras famílias notificadas sobre a ordem judicial se retiraram espontaneamente. Na metade da manhã, ocorreram algumas reações, como o lançamento de pedras na Brigada Militar e a provocação de incêndios. Em um dos focos de resistência foi efetuada a prisão de um homem que ateou fogo em alguns dos casebres de madeira.

Além do MQ2, foram retirados invasores do Hangar cultural e do campo de futebol no Triângulo do Nazário, todas áreas localizadas no Guajuviras. O trabalho se estendeu até o final da tarde desta terça-feira, 14.

A maior parte dos invasores retirados dos locais foi encaminhada para casas de familiares, para onde também foram levados seus pertences. As famílias sem parentes próximos foram levadas a um abrigo e seus bens pessoais guardados em um depósito, para que possam retirar futuramente.