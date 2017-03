Irmãs religiosas apostam em espaço diferenciado para Educação Infantil

As Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo apenas aguardam a autorização do Corpo de Bombeiros para inaugurar o Centro Educacional Maria Josefa. Localizado na Rua Dom João Becker, nº 2471, a escola especializada em Educação Infantil deverá ter capacidade para 150 crianças entre 4 e 5 anos.

O nome é referência a uma das co-fundadoras da Congregação. “Ela era uma mulher muito dedicada aos doentes e pobres. E muito preocupada com as ações missionárias”, comentou a Irmã Maria Sônia Muller, diretora do Colégio Espírito Santo (CES), pertencente à mesma ordem religiosa.

As Irmãs realizaram uma missa no local na noite do último dia 2 de março. O celebrante foi o padre Elemar Griebeler, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que proferiu uma bênção especial para o começo das atividades.

O prédio possui seis salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, refeitório, quadra esportiva, capela, horta e pomar, entre outros espaços. O endereço também servirá de residência para três missionárias: Irmã Hilária, Irmã Zinilda e Irmã Laura. Além de atuarem na escola, elas estarão envolvidas em atividades da Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Projetos e sonhos

O prédio foi desenvolvido pelo arquiteto Daniel Kroth, ex-aluno do CES. “Foi um desafio projetar a nova escola do bairro Fátima, pois o terreno é bastante estreito e muito comprido, com 118 metros. Por isso, a estratégia foi tornar os corredores mais descontraídos e animados. Usei revestimentos com cores alegres para tornar o ambiente mais alto astral para incentivar o aprendizado das crianças”, comenta.

A obra tem 900 metros quadrados de área construída. As salas de aula, banheiros, refeitório e demais ambientes foram projetados para atender crianças de 4 a 5 anos.

A Irmã Maria Sônia também imagina que o trabalho precede os esforços para 2019, ano em que a presença educacional da Congregação em Canoas completa seis décadas. A ideia é uma ampla modernização do Colégio Espírito Santo. “O grande sonho, para o jubileu de 60 anos, é a construção do Centro Esportivo, que terá quadras de esporte, salão de eventos e um grande estacionamento no subsolo”, aponta.