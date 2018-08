Iverá fala sobre pré-candidatura a deputada estadual

Dentro do ciclo eleitoral, o jornal Timoneiro continua as entrevistas com pré-candidatos no próximo pleito. Iverá, postulante a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Pros, também visitou a redação para falar sobre suas intenções no cargo. “As pessoas têm confiança em mim pelo trabalho desempenhado de muito tempo na cidade. É um momento muito importante. É um compromisso grande que me considero à altura de desempenhar”, afirma. Ainda, segundo ela, este é o momento ideal para a pré-candidatura, já que atingiu maturidade política para a função. Compromissos Com ênfase na cidadania, Iverá conta que trabalha e mantém seu foco na Educação Infantil: “Temos que implantar políticas integrais com essa temática nas escolas”. Ela também defende uma profunda revisão da carga tributária e maior prevenção e combate ao uso de drogas. Consciência A pré-candidata ainda fala sobre a importância do voto consciente. “O eleitor tem que fazer a diferença, temos que ter uma mudança principalmente a partir do eleitor. Votar com mais consciência. Esse é o momento para o eleitor promover a mudança que inicia por ele, ao conhecer o seu candidato e reconhecer o que é melhor para todos”, avalia. Canoas Se eleita, Iverá afirma que Canoas sempre merecerá um olhar especial, pois aqui nasceram e cresceram suas três filhas. Ela ainda destaca que continuará “trabalhando com empatia, responsabilidade e comprometimento”.