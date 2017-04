Jairo Jorge na Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin acolheu a solicitação do procurador Rodrigo Janot e encaminhou ao juiz federal de Porto Alegre o pedido de abertura de inquérito contra Jairo Jorge da Silva, ex-prefeito de Canoas, por envolvimento nas denúncias da Odebrecht na operação Lava Jato.

[Atualização]

Após a divulgação da abertura do inquérito, a assessoria de imprensa do ex-prefeito emitiu a seguinte nota: “Ainda que sequer esteja na condição de investigado, sobre suposto pedido de informação do Ministro Fachin e com a tranquilidade de quem acredita na Justiça, Jairo Jorge reafirma que em 2012, a campanha para prefeito recebeu doação oficial do Grupo Odebrecht, assim como outros candidatos no estado. O valor foi repassado pelo Diretorio Nacional do Partido dos Trabalhadores e consta na prestação de contas entregue a Justiça Eleitoral. No ano passado a informação foi veiculada e prontamente Jairo Jorge informou a procedência dos recursos e sua legalidade. Não podemos transformar o legal em ilegal. Em 2012 não havia nenhuma proibição de doação por parte de empresas. Por isso trata-se de doação legal, cuja prestação de contas teve aprovação sem ressalvas da Justiça Eleitoral”.