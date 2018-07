Jantar Baile em comemoração ao aniversário do Graças e ABC é nesta sexta

O Jantar Baile de aniversário do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e sua mantenedora, a Associação Beneficente de Canoas (ABC), acontece nesta sexta-feira, dia 13 de julho, às 20h30min, no Clube Fênix, em Canoas. O evento que é organizado por Gercino dos Santos e demais comendadores espera reunir em torno de 350 pessoas nesta edição da festa.

De acordo com Gercino, “é importante que a comunidade apoie a causa e se faça presente, pois estaremos ajudando o hospital”. Os convites podem ser adquiridos até às 12 horas desta sexta-feira. As reservas podem ser feitas diretamente com Gercino pelo número 51 9923.88083.

Caráter filantrópico

O dinheiro levantado pela festa será usado para adquirir um Fibrobroncoscópio para o centro cirúrgico do hospital. Segundo Gercino, a comenda sempre foca em alguma necessidade do hospital: “um técnico da instituição nos informa qual é a necessidade do momento, e a comenda se encarrega disso, dividindo tarefas e encaminhando tudo”.

O grupo já tem uma atuação reconhecida com relação a campanhas em prol do Graças. Já foram diversas conquistas, que significaram melhorias para a instituição. Em 2012, no aniversário de 50 anos do HNSG, foram instalados equipamentos de ar-condicionado para pacientes do SUS. Já em 2014, foram adquiridas camas hospitalares. Dois anos depois, em 2016, foi a vez da construção da rampa de acesso ao hospital para cadeirantes. O HNSG conseguiu, em 2017, adquirir e instalar uma câmara fria. Neste ano, a comenda já adquiriu uma estufa Pass Through para o setor de nutrição do Graças.