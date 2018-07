Jantar beneficente arrecada fundos para o HNSG

Monique Mendes*

Aconteceu na última sexta-feira, 13, mais uma edição do Jantar Baile em homenagem ao aniversário de 56 anos do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e dos 70 anos de sua mantenedora, a Associação Beneficente de Canoas (ABC). O evento foi organizado por 17 casais comendadores e quatro funcionários do hospital, todos voluntários que dedicaram seu tempo em prol de uma nobre causa: arrecadar fundos para ajudar o Gracinha.

Foram vendidos mais de 300 convites para o evento. Mas, o valor arrecadado não foi o suficiente para a aquisição do Fibrobroncoscópio para o centro cirúrgico do hospital. O equipamento era o destino principal da verba arrecadada com o jantar. “Esse equipamento novo custa em torno de uns R$ 52 mil reais, não foi desta vez que conseguimos comprar. Mas, já estamos vendo junto com o pessoal do hospital para onde será destinada a verba arrecadada até o momento”, explica Gercino.

O evento contou com a presença de funcionários da instituição, membros da Associação Beneficente de Canoas, lideranças da comunidade, parceiros do Hospital e da secretária de Saúde do município de Canoas, Rosa Maria Groenwald.

“Podemos considerar o jantar um sucesso. Tudo estava bonito. Só temos a agradecer mais uma vez à comunidade canoense que abraçou a causa junto conosco”, conclui Gercino. O grupo já tem uma atuação reconhecida com relação a campanhas em prol do Graças. Já foram diversas conquistas, que significaram melhorias para a instituição.

Em 2012, no aniversário de 50 anos do HNSG, foram instalados equipamentos de ar-condicionado para pacientes do SUS. Já em 2014, foram adquiridas camas hospitalares. Dois anos depois, em 2016, foi a vez da construção da rampa de acesso ao hospital para cadeirantes. O HNSG conseguiu, em 2017, adquirir e instalar uma câmara fria. Neste ano, a comenda já adquiriu uma estufa Pass Through para o setor de nutrição do Graças.