Jantar dos Gourmets lota salão da ASMC

Na última quarta-feira, 24, ocorreu na sede da ASMC mais uma edição do Jantar dos Gourmets, evento beneficente realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer. Os fundos arrecadados pelo jantar são destinados à Oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças. Em seu discurso, a presidente da Liga, Zilma Biazus, agradeceu a todos os presentes pela participação no evento e pela disposição de todos que se empenham tanto para realizá-lo quanto para prestigiá-lo.

Zilma pontuou que ações como estas são fundamentais para a continuidade do tratamento de muitas pessoas que dependem da Oncologia do Graças para ter um bom tratamento contra o câncer. Ao final de sua fala, os presentes aplaudiram de pé a presidente, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da Saúde no município.

A edição de 2018 do Jantar dos Gourmets lotou o salão principal da ASMC e contou com a presença de autoridades e de empresários dos mais diversos ramos de atuação no município, repetindo o sucesso dos eventos anteriores da Liga.