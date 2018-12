Jogo beneficente para ajudar o Claudinho

Cláudio Carretos, conhecido no âmbito do futebol de Canoas como Claudinho, precisa da ajuda da comunidade. Lutando contra um câncer, ele busca tratamento urgente. Diante disso, familiares e amigos organizam um jogo beneficente, que ocorre no sábado, 22, às 17 horas, no campo do 1° de Maio, no bairro Mathias Velho.

Organizado por Tonho, do Oriente FC; Cléu Fontoura, do União Harmonia FC; e Benildo, do Clube 1° de Maio FC, o evento terá uma partida entre as equipes Amigos do Claudinho x Resto do Mundo. A comunidade convida os canoenses para que prestigiem e ajudem uma importante figura do esporte local.