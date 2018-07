Johannes Engel: Notório empreendedor que contribuiu com o desenvolvimento de Canoas

A trajetória de Johannes Engel, visionário empreendedor, se confunde com a história do desenvolvimento econômico e social de Canoas. Nascido na Sibéria (Rússia), em 1928, Johannes veio para o Brasil com sua família em 1930. Desde cedo, Engel já demonstrava um forte espírito empreendedor. Adotou Canoas como sua cidade, para morar, ter seus negócios e engajar-se nas questões comunitárias, culturais, sociais e econômicas da região.

Nesta trajetória, Johannes participou de inúmeras entidades associativistas, sendo que em determinado período, acumulou a presidência e/ou diretoria de 14 entidades simultaneamente. Na década de 50, Engel abriu sua primeira empresa: uma indústria metalúrgica que fabricava fogões à lenha. Neste mesmo período, Engel abriu uma rede de lojas de eletrodomésticos, com filiais em SC e PR.

Em 1964, Johannes presidiu e foi um dos principais idealizadores da telefônica TeleCasa, primeira empresa de telefonia de Canoas, que iniciou operações em 1965 e que posteriormente foi compulsoriamente estatizada no que futuramente se tornou a CRT.

Com seis filhos brasileiros, nascidos de seu casamento com Olga Helena, também brasileira, Engel se naturalizou Brasileiro. Foi presidente da CICS Canoas de 1965 a 1966. Em 1968, fundou a Mineração Campinas S.A. Em 1972, Johannes fundou a Urbanizadora Concórdia Ltda (Atualmente Urbanizadora Concórdia S.A.), uma empresa que opera até hoje no ramo da construção e urbanização, a qual viabilizou a moradia em diversas regiões da cidade de Canoas. Em 1997, já com 68 anos, Johannes faleceu devido a complicações causadas por uma doença respiratória.

Engel foi um dos fundadores da ACI de 1974 a 1975. Idealizou e construiu o Conjunto Comercial Canoas. Foi presidente e membro ativo do Rotary Clube de Canoas. Inaugurou o Multicine, primeiro complexo de cinemas em shopping no Brasil. Criou o Parque Residencial Igara e adquiriu a então chamada Fazenda Guajuviras, entre outras realizações.