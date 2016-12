Jorge Uequed assume como porta-voz da Rede/RS

Em reunião do Elo Estadual da Rede Sustentabilidade RS no sábado, dia 17, na Assembleia Legislativa, o ex-deputado federal constituinte e fundador nacional da Rede junto com Marina Silva, Jorge Uequed, foi conduzido por unanimidade ao cargo de porta-voz masculino da REDE no Estado. Segundo Uequed, a missão é de estruturar o partido para as próximas eleições. “A Rede se prepara para, em 2018, organizar uma nominata forte para deputados estadual e federal e ter candidatura própria ao governo do Estado e ao Senado”, diz. As coordenadorias executivas da Rede são compostas sempre por um homem e uma mulher. O cargo masculino estava vago desde que Montserrat Martins se licenciou do partido. A porta voz feminina segue sendo Sabrina Amaral.

Jorge Uequed

Fundador do Grêmio Estudantil do Lasalle, Feres Jorge Uequed foi presidente da União Canoense de Estudantes, secretário-geral da União Gaúcha de Estudantes e vereador de Canoas.

Foi eleito deputado federal em 1974 e depois reeleito em 1978, em 1982, em 1986 e 1990. Foram cinco mandatos na luta contra a ditadura militar, entre eles o da Constituinte, onde foi autor da proposta da anistia ampla, geral e irrestrita.

Rede Sustentabilidade

A Rede Sustentabilidade obteve no STF o registro para atuar como partido político em setembro de 2015. No Estado o grupo conta, atualmente, com a representação de João Derly como deputado federal e de Regina Becker como deputada estadual.

Além disso, elegeu a sua primeira representação no Executivo no Rio Grande do Sul, tendo Gisele Uequed como vice-prefeita em Canoas.