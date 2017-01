Juares Hoy analisa atual momento e projeta a legislatura de 2017

Quando a reportagem chegou até o gabinete do novo presidente da Câmara canoense, na tarde da última quarta-feira, 4, encontrou um cenário, no mínimo, agitado. Assessores entravam e saíam da sala, secretárias atendiam telefonemas e famílias chegavam para registrar demandas. Essa é a rotina de trabalho de Juares Hoy (PTB) que, em meio a outros tantos compromissos, conversou com O Timoneiro para analisar o atual momento na cidade, além de projetar as ações do governo em 2017.

Juares Carlos Hoy inicia seu sexto mandato no Legislativo municipal, sendo a segunda vez como presidente da Câmara. Questionado sobre as condições de trabalho encontradas no gabinete e sobre o trabalho de seu antecessor, Paulo Ritter (PT), o vereador é diplomático: “as condições são razoáveis, são boas. Administrativamente a Câmara está bem”.

Problemas

Já no início da conversa, o vereador ressaltou a preocupação com a falta de repasse do duodécimo, por parte da administração municipal anterior. O valor líquido devido pela Prefeitura para completar o orçamento 2016 do Legislativo é de R$ 5.734.665,73.”Isso acarreta em problemas legais para a Câmara, tive que encaminhar documento ao tribunal de contas”, disse Juares. O presidente da Câmara ainda relatou que a instituição tem uma dívida de R$ 1,5 milhão com fornecedores e que ela só poderá ser paga através do repasse do duodécimo.

Austeridade

Diante da crise generalizada que vive o país, o vereador destaca seu perfil austero para administrar a Câmara em 2017. Segundo ele, foi determinado ao setor administrativo um corte de 30 a 40 % no material para os gabinetes, como papéis, canetas e demais materiais de escritório. “Eu estou pedindo um sacrifício de todos os gabinetes. Não por que havia gastos excessivos, mas sim por que estamos em tempos de economia”, relata Juares, que ainda falou sobre os eventos realizados no espaço da Câmara, que, segundo ele, geram gastos excessivos. “Vamos ceder o espaço da Câmara apenas em casos excepcionais. A regra é dizer não”, concluiu.

Definições políticas

O presidente ainda projetou as movimentações políticas dentro da Câmara. Segundo ele, a oposição será composta por PT, PRB e possivelmente o PDT. “Não se tem definição ainda”, disse o vereador, mas ressaltou que os colegas, mesmo de oposição, se comprometeram a votar projetos em favor do município: “Não vão votar contra o governo só por votar contra.”

Segurança do ex-prefeito

Questionado sobre seu principal assunto de atuação, a segurança pública, Juares Hoy citou o ex-prefeito Jairo Jorge (PDT) que, segundo ele, gastou em oito anos cerca de R$ 17 milhões com segurança privada na contratação de veículo com seguranças armados. Conforme o vereador, foram R$ 180 mil por mês gastos com seguranças armados trabalhando pela segurança de Jairo Jorge.”Na segurança do município não foi comprado nem um pneu para a policia civil ou para a brigada militar”, comentou o presidente da Câmara.

IPTU

O vereador estava no centro da polêmica do IPTU, que tinha prazo de pagamentos até o dia 2 de janeiro e que foi prorrogado por Busato até o dia 31. Juares fez campanha nas redes sociais para que as pessoas só pagassem a conta depois da virada de mandato, em 2017. “É uma sensibilidade do prefeito, mesmo enfrentando problemas financeiros. É uma coisa sensacional para o cidadão”, disse Juares, sobre a prorrogação do prazo.

Saúde é prioridade

Segundo o vereador, “a situação deixada em Canoas é caótica”. Juares aponta a Saúde como principal problema a ser enfrentado pela atual administração. Ele ainda criticou a construção de postos de atendimento sem condições estruturais de funcionamento. O presidente do legislativo projeta um ano difícil para o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB). “Claro que segurança é uma das prioridades, mas a saúde deverá ser o foco principal.”