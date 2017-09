Juares Hoy fala sobre pronunciamento a respeito de Gleisi Hoffmann

O presidente da Câmara de Vereadores de Canoas, Juares Hoy (PTB), se pronunciou através de sua página de Facebook sobre a sua declaração, feita em plenário da Casa do Legislativo na noite da última quinta-feira, 28, a respeito da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O pronunciamento de Juares se deu após a vereadora Maria Eunice Wolf (PT) publicar um vídeo onde ele aparece proferindo palavras ofensivas à Gleisi.

Também em vídeo, desta vez publicado por ele mesmo, Jures diz: “Bom dia a todos os canoenses. Quero aproveitar este espaço aqui no Facebook para dar uma explicação a respeito de um vídeo que está circulando de autoria da vereadora Maria Eunice, no qual ela faz um corte violento no meu texto e deixa como se fosse só aquela palavra forte que eu disse à Tribuna. Me dirigia à presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, que roubou o país, com o marido preso, roubou a educação, roubou a saúde e a segurança, na roubalheira que tomou conta do nosso país. Então, senhoras e senhores, o politicamente correto está sempre ao lado da esquerda, certas palavras e certos comportamentos somente a esquerda tem razão. Quero dizer aos senhores que respeito todas as mulheres, obviamente, não respeito a Gleisi Hoffmann, porque ela participa de uma quadrilha que roubou o país e a dignidade do povo brasileiro. Todos nós sabemos disso, o marido foi preso e ela certamente será condenada por desvio de conduta. Então foi isso, nem menos, nem mais. Quero dizer que continuo aqui, à disposição, no sexto mandato, não sou marinheiro de primeira viagem. A vereadora Maria Eunice agiu de má fé ao manipular uma gravação de um discurso meu, colocando somente aquela palavra forte em que me referi à senadora Gleisi Hoffmann, que não merece a minha consideração. Quero dizer que meu gabinete está sempre às ordens para a comunidade canoense, em defesa da segurança, da saúde e da educação. O PTB , nosso partido, está fazendo um novo governo em Canoas e isso é o mais importante. E não este tipo de manipulação ao colocar no Facebook para denegrir a minha imagem”.