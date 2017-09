O vereador Juares Hoy (PTB) assumiu o cargo de prefeito interino de Canoas na tarde de quinta-feira, 21, no período de ausência do prefeito Luis Carlos Busato e da licença-maternidade da vice-prefeita Gisele Uequed. Com isso, a presidência da Câmara passa a ser exercida pelo vereador José Carlos Patricio (PSD).

O exercício da função deve ocorrer até a próxima terça-feira, 26, data de retorno do prefeito Busato.