Júlio César Rodrigues dos Santos é o novo presidente do Sinprocan

Foi realizada, na última quarta-feira, 6, a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Profissionais em Educação Municipal de Canoas (Sinprocan). A chapa 1 foi a vencedora, recebendo 90,9 % dos votos válidos, sendo que a eleição ainda teve 1, 6 % de votos brancos e 3,1 % de votos nulos. O novo presidente da entidade é Júlio César Rodrigues dos Santos.

Júlio

Em nota, o novo representante do sindicato agradeceu aos colegas: “Muito obrigado pela confiança em mim depositada. Espero nestes próximos três anos, juntamente com minha diretoria e com a participação de todos os associados, mobilizar, renovar e fortalecer o Sinprocan, buscando conquistas e melhorias para a categoria”.

Apuração

Após o encerramento, a apuração contou com presença da secretária executiva adjunta da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Dóris Regina Acosta Nogueira, e da presidente da Comissão Eleitoral, Simone Beatriz Masiero.

Diretoria 2017-2020

Presidente: Júlio César Rodrigues Dos Santos

Vice-Presidente: Simone Riet Goulart

Secretaria Geral: Silvia Vargas Carniel

Secretária Geral Adjunta: Rossana Rita Rivero De Oliveira

Secretaria de Finanças: Georgina Regina Ricardo Dos Santos

Secretaria de Finanças Adjunta: Sérgio Luís Santos da Silva

Secretaria de Políticas Educacionais e de Formação: Maria Regina Souza Da Silva

Secretaria de Comunicação: Luiz Fernando Giacomelli Conte

Secretaria de Políticas Sociais: Andressa Bierhals Schaefer

Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários: Amada Da Glória Nery

Secretaria de Saúde Do Trabalhador: Rosângela Grando Ramos

Secretaria de Assuntos para Educação Infantil: Alexandre Marta

Secretaria de Assuntos para Ensino Fundamental: Joseane Pazutti

Secretaria para Assuntos de Mobilização e Política Sindical: Noeli Lourenço