Justiça dá prazo de 45 dias para que invasores saiam de forma amigável

Cerca de 50 pessoas invadiram, no final da noite de segunda-feira, 2, o conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida, localizado no Macroquarteirão 4 (MQ4), na Avenida do Nazário, no bairro Guajuviras. Na manhã de terça, 3, o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto, afirmando que já havia dado entrada ao pedido de reintegração de posse. Na última quarta,4, o pedido foi deferido pela justiça, mas com um prazo de 45 dias para a saída amigável das famílias.

Ainda na manhã de quarta-feira, os secretários de Governo, Beto Steinmetz, de Habitação, Moacir Stello, de Segurança, Ranolfo Vieira Jr, do Planejamento e Gestão, Paulo Accinelli, foram até a área do MQ4, no Guajuviras, para conversar com os invasores das casas e sobrados.

O secretário de Governo, Beto Steinmetz, ressaltou que o projeto é federal e não municipal: ” nós só temos a função de selecionar as pessoas para serem contempladas”. Steinmetz ainda negou ainda os boatos de que havia risco de que o governo não iria respeitar a ordem das pessoas selecionadas. “Nunca poderíamos fazer isso. Estamos entrando agora. Nós queremos fazer a nossa parte”, disse o secretário.

Em conversa com as famílias, Beto afirmou que demorou muito para que as pessoas fossem selecionadas: “Recém estamos avaliando isso, para saber o que aconteceu para chegarmos a esse ponto.” Como principal ação neste momento, foi sugerido ao grupo invasor a criação de uma comissão representativa para negociar com a Caixa.

A criação da comissão também foi ressaltada pelo secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Jr. Segundo ele, o primeiro passo é organizar o grupo. “A comissão precisa ter representatividade, abrangendo todas as famílias. Tem que se dar de forma organizada.”, disse Ranolfo. Muitas pessoas do grupo manifestaram preocupação com uma iminente chegada da polícia para retirá-los do local, mas o secretário tranquilizou os presentes: “Ninguém vai ser tirado daqui de uma hora pra outra. Nós vamos formar essa comissão e vamos conversar “.

Sabrina dos Santos, uma das pessoas que invadiu o local no último domingo, 1, disse que pretende ficar por ali até existir uma solução concreta. Cadastrada há 8 anos no programa, ela relata que já foi atendida por diversas secretarias da última administração, mas que nunca teve seu problema resolvido. É a mesma situação de Gregory Weber, que há mais de 8 anos está cadastrado, sem ser contemplado. “Meu interesse é ficar para ter minha casa” disse Gregory. Ele ainda reclama da última administração: “A gestão passada não teve interesse de resolver o problema, houve negligência”.

Prefeitura se reúne com a Caixa

No final da terça-feira, 3, o prefeito Luiz Carlos Busato e a vice-prefeita, Gisele Uequed, se reuniram com representantes da Caixa, para discutir a situação da invasão ao MQ4, que tem 426 unidades, entre casas e dobrados.

No encontro, os representantes do banco explicaram que a primeira fase do empreendimento, com 146 unidades, estava prevista para ser entregue na próxima segunda-feira, 9. Os contratos com os beneficiários seriam assinados nesta semana. No entanto, o ato foi suspenso pela invasão, já que não é possível saber em que condições os imóveis serão devolvidos após a desocupação.

Também foram reforçados os critérios de seleção das famílias beneficiadas e esclarecido que as 146 unidades da primeira fase já tinham destinatários garantidos. Tanto a Caixa quanto a prefeitura reafirmaram que a lista de beneficiários que receberiam as chaves na próxima segunda-feira não será alterada.

O esclarecimento foi feito diante da possibilidade de pessoas contempladas pelo Minha Casa, Minha Vida no MQ4 estarem entre os invasores, por temerem alguma mudança após a troca do Executivo.