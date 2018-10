Justiça determina paralisação de obras do Loteamento Canoas Place

O Juiz de Direito Geraldo Anastácio Brandeburski Júnior, titular do 2º Juizado da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Canoas, decidiu parar a construção de apartamentos e lojas do Loteamento Canoas Place, em Canoas. Para o magistrado, com base em relatos técnicosos futuros moradores e lojistas estariam expostos a riscos de incêndio.

Um dos estudos revelou que a área do condomínio está dentro do raio do evento de incêndio em nuvem (flashfire), onde a probabilidade de fatalidade é de 100%.

Caso

O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a MRV Engenharia e Participações S/A e a Prefeitura do Município de Canoas pedindo a paralisação das obras, baseado no princípio da precaução. A obra envolve 3 condomínios com 2780 apartamentos e um centro comercial com 17 lojas, totalizando 6 edificações.

Se a construtora descumprir a decisão irá pagar multa de R$ 5mil por dia. O dinheiro irá para o Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados – FRBL.

