Justiça Federal realiza leilão em Canoas

Será realizado nos dias 7 e 9 de novembro de 2017 leilão presencial e eletrônico, pela Justiça Federal de Canoas em conjunto com a leiloeira oficial Joyce Ribeiro, a partir das 14:00 horas, na Justiça Federal e com a possibilidade de lances online de qualquer lugar do país pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/rs .

No evento, serão leiloados mais de 100 lotes, sendo imóveis urbanos, comerciais, rurais e industrial, localizados em Canoas, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita e Taquara, veículos e outros bens. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/rs ou então pelo 0800-707-9272.

Para participação e oferta de lances eletrônicos, os interessados deverão fazer cadastro prévio no site www.leiloesjudiciaisrs.com.br. É orientado realizar o cadastro e o envio da documentação necessária em até 24 horas antes do leilão, evitando assim, problemas na liberação.