La Salle Canoas chega ao 109º aniversário em 2017

O Colégio La Salle Canoas completa 109 anos e sua história se confunde com a do município. Atuando desde 1908 na formação de crianças, jovens e adultos, a organização integra a Rede La Salle, sendo pioneira em diversas modalidades de formação há 107 anos. Hoje, o colégio atende crianças e adolescentes com Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio. Paralelamente, no mesmo complexo o Unilasalle forma profissionais em diversos cursos de graduação.

Instituto São José

Os lassalistas chegaram a Canoas, quando a cidade ainda era parte de Gravataí, em 1907, liderados pelo Irmão Pedro. Na época, um grupo de irmãos comprou a propriedade da família Weingartner para a construção do que inicialmente foi chamado de Instituto São José de Canoas.

O colégio abriu as portas já em 1908, em regime de externato, e em 1910 implantando o primeiro pensionato para garotos na cidade, com a finalização do prédio conservado até hoje nos fundos da Unilasalle, no qual fica hoje a sala dos professores. Assim, jovens de todas as partes do Estado podiam vir estudar Economia ou Agronomia em um espaço que, à época, contava com uma substancial parte rural, e ainda ficava muito próximo à Porto Alegre.

Externato São Luís

Nesta primeira fase, que durou até 1925, também foi aberto, no mesmo local, uma instituição para ensinar os meninos mais pobres, a Escola Paroquial Externato São Luís. Em 1913, chegaram a ser registrados 237 alunos – uma enorme soma, considerando o desenvolvimento canoense até então. Estes eram divididos em três grupos: os pensionistas dos cursos de comércio e agronomia; os externos destes mesmos cursos, que moravam em Canoas; e os alunos do primário do São Luís.

Desde o começo da Primeira Guerra Mundial (1914-18), os irmãos não vinham mais da Europa para o Brasil. A função da escola canoense passou a ser, então, a de formar novos religiosos leigos, não somente na vida espiritual, mas profissional, com cursos de educação para formar jovens nas demais escolas remanescentes.

Novos tempos

Em 1940, a escola passou por nova mudança: com a devida inspeção do Ministério da Educação, foi finalmente instituída de forma oficial a Escola Normal La Salle. Foi a primeira escola do tipo na cidade, equiparada pelos veículos de comunicação da época com a Oswaldo Aranha, de Alegrete. Com a posterior implantação também do primeiro ginasial, ainda nesse mesmo ano, o La Salle lotou de alunos. Daí para frente a escola só cresceu e atualmente é conhecida como Colégio La Salle Canoas, uma referência nacional em termos de Ensino.

Sobre a Rede

A Rede La Salle foi formada com o nome de Irmãos das Escolas Cristãs em 1684, por São João Batista de La Salle, em Reims (França) com o objetivo de fornecer educação com base católica não por sacerdotes, mas por religiosos leigos, além de ser a primeira a oferecer, ainda no século XVII, formação para quem desejava lecionar, estabelecendo parâmetros de excelência na educação francesa e, posteriormente, em muitos outros países, incluindo o Brasil.

João Batista de La Salle era o primogênito de 11 irmãos que, apesar de ser herdeiro do pai, preferiu o sacerdócio. Chegou a começar os estudos na já famosa Universidade de Sorbonne, hospedando-se no Seminário de São Suplício, onde entrou em contato com escolas elementares para os mais pobres.