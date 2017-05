Laura Machazesk e os lacres de latinhas que podem fazer o bem

A solidariedade não tem idade. Aos 8 anos, Laura Machazesk realizou uma campanha de arrecadação de lacres de latinha para doar à Associação dos deficientes físicos de Canoas (Acadef). A posterior venda dos lacres ajuda a Acadef na compra de materiais de necessidade básica a pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, assistidas pelo serviço social da associação.

Exemplo

Laura tem o exemplo em casa. Sua avó, Rosalina Machazesk, participa do clube de mães São Carlos e sempre manteve engajamento nas causas sociais da cidade. A campanha envolveu diversas pessoas de diversos clubes de mães.

Entrega dos lacres

Tímida, Laura diz que ficou com vergonha quando entregou o resultado de sua campanha para os representantes da Acadef. No total, forma seis quilos de lacres arrecadados durante a campanha. Ela e sua mãe, em visita a O Timoneiro, contaram detalhes da campanha e já anunciaram que haverá sequência.”Agora quero juntar tampinhas de garrafas”, diz Laura, e ainda promete voltar à redação do jornal após a nova arrecadação.

Como ajudar

Empresas podem disponibilizar seus espaço como ponto de coleta dos lacres. Para isso, devem entrar em contato pelo telefone 3466-9621 ou através do e-mail: comunicacao@acadef.com.br. As doações dos lacres e tampas também podem ser entregues na sede da associação, na Rua Fernando Abbot, 100.