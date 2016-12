Lebes/Gedore/Canoas vence clássico gaúcho e se consolida no G8

O Lebes/Gedore/Canoas deu um passo importante para se consolidar no G8 da Superliga Masculina 2016/2017. Na noite desta segunda-feira, o time comandado por Marcelo Fronckowiak venceu o clássico gaúcho contra o Bento Vôlei por 3 sets a 1.

“Foi uma bela vitória, pra fechar o ano entre os oito melhores e classificados para a Copa Brasil, que era nosso objetivo” vibrou o central Ialisson, escolhido por votação no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) como o melhor em quadra.

Além da vitória e do melhor jogador em quadra, o Lebes/Gedore/Canoas teve o maior pontuador da partida. O ponteiro Gabriel marcou 16 vezes e saiu de quadra como mais um destaque.

Com a parada da Superliga para as festas de final de ano, o Lebes/Gedore/Canoas terá uma semana de folga. O time comandado por Marcelo Fronckowiak volta à quadra somente no dia 7 de janeiro de 2017, na abertura do returno da competição. Em casa, a equipe gaúcha recebe o Montes Claros Vôlei.

EQUIPES

BENTO VÔLEI/ISABELA – Sandro, Wagner, Zé Ricardo Tarcísio, Deivid e Clinty. Líbero – Daniel

Entraram – Michel, Dantem Rivoli, Douglas, Wellington

Técnico: Paulão

LEBES/GEDORE/CANOAS – Evandro, Thomaz, Giovanni, Ialisson, Gabriel e Alisson. Líbero – Thales

Entraram – Maurício, Alemão, Felipe, Composto

Técnico: Marcelo Fronckowiak