Legislativo entrega o Prêmio Picucha Milanez

A entrega do Prêmio Picucha Milanez, concedido pelo Legislativo canoense a mulheres que se destacam em suas áreas de atuação, ocorreu na quinta-feira, 8, no Plenário da Câmara de Vereadores. Foram 11 agraciadas na cerimônia:

Adriana Denise Ribeiro – (Bancada do PRB): Servidora pública municipal; Andresa Graziela dos Santos Nunes – (bancada do PP): Administradora; Ângela Correia de Fraga – (bancada do MDB): Atua na área social da Igreja Assembleia de Deus; Cláudia Rejane Lacerda de Almeida – (bancada do PDT): Formada em Comunicação Social pela UFRGS; Denise Marques Maschio – (bancada do PSD): Responsável pelo Grupo de Apoio à Adoção; Dirce Maria Conceição de Oliveira – (bancada do PPS): Funcionária pública municipal; Dulce Salete Bergonci – (bancada do PT): Coordenadora da Pastoral da Criança na Paróquia São Pio X; Liriane Silveira da Rosa – (bancada do PV): Integrante da Casa Espírita Anjos da Luz há 8 anos; Noemi Castro de Morais – (bancada do SD): Presidente do Clube de Mães Bartolomeu de Gusmão; Sandra Maders Marinho – (bancada do PTB): Ingressou na Brigada Militar em 1994, e Vanda Maria Viana da Silveira – (bancada do PCdoB): Possui trabalho reconhecido na comunidade.

História

Instituído em 1997, o prêmio é conferido anualmente e recebeu o nome Picucha Milanez para homenagear Maria Filomena Rumi Milanez, conhecida como “Vó Picucha”, falecida em 1973. Picucha se destacou na luta pela construção do Hospital Nossa Senhora das Graças e pelo trabalho em favor de crianças carentes.