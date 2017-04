Legislativo promove sessão ordinária em homenagem ao Guajuviras

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Erna Würth, no bairro Guajuviras, recebeu na tarde desta terça-feira, 18, a sessão plenária ordinária da Câmara dos Vereadores de Canoas. Presidida pelo chefe do Legislativo municipal, vereador Juarez Hoy, o ato teve como motivação a comemoração dos 30 anos do Guajuviras.

O Grande Expediente da sessão ocorreu em homenagem à Comissão Organizadora de Negociação do Conjunto Habitacional Ildo Meneghetti, formada há 30 anos para defender a ocupação do local. Na sequência, cada partido do Legislativo prestou uma homenagem a uma personalidade do bairro.

O subprefeito da região Nordeste, quadrante que engloba o Guajuviras, Dr. Pompeu, falou sobre o trabalho da sua equipe, cuja função envolve desde o combate ao problema de alagamentos até a emissão de uma segunda via de IPTU. “Nossa subprefeitura está sempre de portas abertas para a comunidade. Queremos que o local se torne, mais do que nunca, uma referência, um braço de ação dos moradores da região”, salientou Pompeu.

Confira o nome dos homenageados:

PSD – Maria Aparecida Flores

PMDB – Tamarisa Lopes da Silva

PCdoB – Padre Cláudio D’Angelo Castro

PTB – Maria Cristina Leite

SD – Iris Loraine Santana

PV – João Amado Alves

PDT – Ana Flores Mossatte

PPS – Luiz Alberto de Quadros

PT – Gilberto Amaral Mossatte

PP – Sérgio Santa Helena

PRB – Solange Maria Santos