Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza Jantar

Na sexta-feira, 24, o Canoas Tênis Clube sediou o Jantar Gourmet das Rosas, organizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas. O cardápio foi preparado por voluntárias que cuidaram não apenas dos pratos quentes e saladas, mas também de variadas sobremesas.

Tanto salgados quanto doces foram elogiados pelos presentes. A renda total da venda de ingressos para o jantar foi revertida em prol das obras de conclusão do segundo piso do Centro de Oncologia, localizado junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, para ampliação do atendimento aos pacientes com câncer.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma associação civil sem fins lucrativos, que visa promover a saúde, com ações de informação e conscientização sobre o Câncer, buscando a educação e a prevenção.