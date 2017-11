Linha C2 Sesi-ParkShopping tem horários alterados

A partir desta quinta-feira, 23, a nova linha do transporte coletivo de Canoas, a C2 Sesi – ParkShopping, receberá novos horários na sua tabela de operação. A linha circular está em operação desde o dia 16, passando pelos arredores do novo shopping e também pelo Centro. Após analisar o aumento da demanda, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTM) decidiu diminuir o intervalo entre as viagens, de 40 minutos para a frequência de 20 minutos, exceto entre os três primeiros horários e o último.

Serão mais dois veículos disponíveis para a linha, contemplando usuários e trabalhadores do novo shopping, além da população que circula pela região. A linha tem circulação também nos finais de semana. Nesse caso, a tabela horária definitiva será divulgada após análise da demanda com a inauguração do shopping.

Confira a nova tabela horária:

Dias Úteis:

5h50 – 6h30 – 7h10 – 7h30 – 7h50 – 8h10 – 8h30 – 8h50 – 9h10 – 9h30 – 9h50 – 10h10 – 10h30 10h50 – 11h10 – 11h30 – 11h50 – 12h10 – 12h30 – 12h50 – 13h10 – 13h30 – 13h50 – 14h10 – 14h30 – 14h50 – 15h10 – 15h30 – 15h50 – 16h10 – 16h30 – 16h50 – 17h10 – 17h30 – 17h50 – 18h10 – 18h30 – 18h50 – 19h10 – 19h30 – 19h50 – 20h10 – 20h30 – 20h50 – 21h10 – 21h30 – 21h50 – 22h10 – 22h30 – 22h50 – 23h20

Veja o itinerário:

Rua Aurora (terminal em frente ao Sesi Canoas) – Av. Farroupilha – Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira – Rua São Pedro – Av. Inconfidência – Av. Victor Barreto – Rua Domingos Martins – Av. Getúlio Vargas – Av. Inconfidência – Rua São Pedro – Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira – Av. Farroupilha – Rua Aurora (SESI).