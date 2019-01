Lions Niterói projeta ações de 2019

O presidente do Lions Niterói, Mauro Guedes, visitou a redação do jornal Timoneiro, na última terça-feira, 23. Guedes explicou as ações da instituição e projetou as atividades em 2019. Segundo ele, logo no início do ano letivo serão visitadas escolas da cidade para a distribuição de óculos. A iniciativa, que já é tradicional na entidade, será um dos principais focos neste início de ano. “Estamos trabalhando, junto aos associados e voluntários, para organizar da melhor forma e prestar o melhor serviço aos canoenses”, diz Mauro. Ele ainda destaca que o Lions sempre esteve presente na comunidade, ajudando também na coleta e distribuição para o banco de alimentos da cidade.