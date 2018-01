Lista de classificação para vagas em Educação Infantil

A Prefeitura de Canoas divulgou nesta quarta-feira, 3, a lista que define a ordem de classificação para as vagas em Educação Infantil. A listagem foi publicada no Diário Oficial do Município. Todos os alunos que se inscreveram para o ingresso em creches e pré-escolas passaram por um sorteio que definiu o ranking para o acesso às vagas no ano letivo de 2018. De acordo com o governo, a partir da próxima terça-feira, 9, os responsáveis pelas crianças que foram contempladas serão comunicados, via telegrama, das instruções para a realização da matrícula.

As vagas serão oferecidas em turno integral ou parcial, priorizando para o turno integral a mãe trabalhadora e as crianças consideradas em vulnerabilidade social. Elas poderão ser disponibilizadas nas escolas municipais, escolas conveniadas com o município ou escolas particulares, cujas vagas tenham sido adquiridas pela administração pública.

A chamada dos inscritos para matrícula será feita através da remessa de um telegrama para o endereço fornecido no ato de inscrição e do envio de e-mail, caso tenha sido informado pelo interessado.