A organização da tradicional Oktoberfest anunciou mais uma atração do evento. O sertanejo Luan Santana se apresentará em Canoas na quinta-feira, 12 de outubro. O evento ocorre do dia 11 a 15 de outubro no Parque Eduardo Gomes.

Com o início das vendas de ingressos marcado para o dia 15 de maio, a 1ª Oktoberfest de Canoas terá ainda outras apresentações nacionais, como Wesley Safadão, Anitta e Simone & Simaria.

O evento é organizado pela iniciativa privada.