Luísa Camargo é a nova secretária do Desenvolvimento Humano e Social

A assistente social Luísa Lucena Camargo foi anunciada nesta segunda-feira, 29, pelo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, como nova titular da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social. Formada em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Luísa possui Mestrado em Saúde e Desenvolvimento Humano pela Unilassale e especialização em Pedagogia Empresarial e Administração e Planejamento de Projetos Sociais. Ela substitui Vandré Padilha, que pediu desligamento do cargo por motivos particulares.

A nova secretária do Desenvolvimento Humano e Social é professora no curso de Serviço Social da Unopar. Também exerceu cargos no Hospital Nossa Senhora das Graças, Unilassale, Instituto Pestolazzi e Prefeitura de Esteio. Como assistente social na Prefeitura de Canoas coordenou a Casa do Pequeno Trabalhador e trabalhou nas áreas de políticas de Saúde, Educação e Assistência Social. Possui experiência em Serviço Social na área pública com ênfase no Direito da Criança e do Adolescente – vítimas de abuso, violência, exploração sexual e saúde mental. Na área privada desenvolveu projetos com destaque na administração e planejamento de projetos sociais, responsabilidade social, filantropia e gratuidade.