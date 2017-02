Mais de 100 famílias são retiradas de área invadida no Guajuviras

A Brigada Militar, guardas municipais e agentes da Prefeitura cumprem na manhã desta terça-feira, 14, ação de reintegração de posse na Macrorregião 2 (MQ2), no bairro Guajuviras.

Conforme a Rádio Gaúcha, 110 famílias estão sendo retiradas da área invadida no dia 1º de janeiro deste ano, no final da Estrada do Nazário. Oficiais de Justiça entregaram a ordem de despejo às 7h30min, logo após a área ter sido isolada e a energia elétrica cortada.

Retroescavadeiras e caminhões estão na região, além de um helicóptero e de um blindado da Brigada Militar. As famílias, após a destruição das casas, estão sendo encaminhadas para a praça da Juventude. Depois de cadastradas, serão conduzidas para casas de familiares ou para abrigos.