Mais de 111 mil pessoas foram atendidas no Hospital Universitário de Canoas em um ano e meio de gestão do Grupo GAMP

Além disso, neste período, mais de 6.800 cirurgias foram realizadas na unidade e 22.430 pessoas que estavam na fila de espera passaram por consultas e exames.

À frente da gestão do Hospital Universitário, o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP) realizou 111.450 consultas médicas no período entre dezembro de 2016 e junho de 2018. Em um ano e meio, o HU também realizou 6.800 cirurgias, além de inaugurar novos serviços que beneficiam a população de Canoas e dos municípios incluídos na rede de atendimento da unidade.

Segundo Michele Rosin, presidente do conselho executivo do Grupo GAMP, os resultados são positivos. “Ao longo da nossa administração buscamos melhorar a cada dia, trabalhando na qualificação dos serviços prestados, aplicando estratégias de gestão que otimizam os resultados”, destaca.

Michele ressalta outro dado significativo nesta trajetória do GAMP no HU: “em parceria com a prefeitura de Canoas, até julho deste ano, conseguimos tirar 22.430 pessoas que estavam na fila de espera por consultas e exames até dezembro de 2017, outra demanda prioritária para nós”.

A prefeitura é parte importante, também, na oferta de seis novos serviços no hospital, implantados em 2018: o Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil (CRAI), a reforma da UTI Adulto, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), o Ambulatório de Flebologia e a Sala Lilás. Ainda há outros projetos em andamento, destaca Michele. “A ala de Saúde Mental Infantojuvenil, no 9º andar, e a reforma da Saúde Mental Adulto, no 10º andar, deverão ser inauguradas até o final deste ano”, complementa a presidente.

GRUPO GAMP

O Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP) atua desde 2006 com gestão de saúde, prestando serviços junto a governos municipais e estaduais. A organização se destaca pela gestão transparente e pela capacidade de administração de unidades de saúde e recursos públicos com responsabilidade.

Com sede na capital paulista, atualmente está presente em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde faz a gestão do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, e em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde é responsável pela gestão de quatro unidades de saúde em Canoas: o Hospital Universitário (HU), o Hospital de Pronto Socorro (HPSC), duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

